Le rapport annuel de la Cour des comptes est accablant : l'abandon de l'écotaxe aura coûté une fortune en indemnités.

Un milliard d'euros : voilà ce qu'aura coûté l'abandon de l'écotaxe. La taxe qui devait être imposée sur les poids lourds a été abandonnée en 2014 sous la pression notamment des bonnets rouges. C'était l'un des grands projets de la présidence de François Hollande.



Votée à presque l'unanimité elle avait pour objectif de "couvrir les coûts d'usage du réseau routier nationale et d'une partie du réseau routier local". La Cour des comptes a passé au crible les comptes publics et a dénoncé un échec de politique publique. Les magistrats ont évoqué une "une occasion manquée" car "coûteux pour les finances publiques et dommageable pour la cohérence de la politique des transports et son financement, l'abandon de l'écotaxe poids lourds constitue un gâchis", conclut la juridiction. C'est donc à la société Écomouv' que l'État a du verser un milliard d'euros d'indemnisation.

À écouter également dans ce journal

- Aulnay-sous-Bois : cette nuit le calme est revenu dans cette commune de Seine-Saint-Denis. François Hollande a rendu visite à Théo mardi 7 février. Le jeune homme de 22 ans a été blessé au cours d'un interpellation violente par quatre policiers. Il a appelés les Aulnaysiens au calme.



- Attaque du Louvre : le suspect a été entendu et a affirmé aux enquêteurs qu'il voulait juste s'en prendre aux œuvres du musée parisien et non pas aux militaires. L'état de santé de cet Égyptien de 29 ans s'étant dégradé mardi 7 février, la poursuite de la garde à vue a été rendu impossible.



- Penelope Fillon : le montant de ses indemnités de licenciement est estimé à 45.000 euros a révélé le journal le Canard enchaîné. Une somme qui aurait été payée par l'Assemblée nationale. Le journal satyrique affirme que la femme de François Fillon a perçu en août 2002 "16.000 euros d'indemnités, soit l’équivalent de cinq mois de salaire".



- Benoît Hamon : campagne noctambule pour le candidat de la gauche qui a rendu visite aux ouvriers de la RATP. Au cœur des échanges, les conditions de travail. Le candidat parle de la "France des invisibles".



- Football : le PSG a arraché 2-1 la victoire face à Lille dans les dernières secondes. Suite de la 24e journée de Ligue 1 ce mercredi 8 février avec Marseille-Guingamp.



- Salon international des voitures de collection : il commence aujourd'hui et jusqu'au 12 février. Une Harley Davidson et surtout la Cadillac de Johnny Hallyday ont été mises en vente sur ce salon rétromobile.