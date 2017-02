REPLAY - Quatre personnes sont mortes dans une avalanche lundi 13 février à Tignes, tout près des pistes. Un adolescent de 16 ans y a échappé miraculeusement.

La station de sports d'hiver est sous le choc après l'avalanche qui a entraîné la mort de quatre personnes lundi 13 février. Un moniteur de ski et trois membres d'une même famille ont été emportés, dans un secteur hors-piste situé non loin des zones balisées. Les corps des quatre victimes reposent depuis lundi dans une chapelle ardente dans l'église de Tignes, où le moniteur était très apprécié et où la famille avait ses habitudes.



Un adolescent de 16 ans est considéré comme un miraculé puisqu'il a quitté le groupe, pour une raison encore inconnue, juste avant de déclenchement de l'avalanche. "Peut-être en raison d'une chute ou d'un problème avec son surf, le moniteur lui dit : 'On se rejoint en bas'. Et il est descendu par les pistes, juste avant de perdre ses camarades", explique Nicolas Martrenchard, le sous-préfet d'Albertville.

À écouter également dans ce journal

- L'épidémie de grippe aviaire devient incontrôlable dans le sud-ouest, où 231 foyers, notamment dans les Landes et le Gers, ont été recensés. Alors que 3 millions de canards ont déjà été tués, Henri Emmanuelli, président des Landes, estime qu'il "vaudrait mieux tout abattre" pour éradiquer la maladie.



- François Hollande est attendu à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis ce mardi pour évoquer la question de l'emploi des jeunes dans les quartiers, mais aussi pour délivrer un message d'apaisement, alors que des affrontements embrasent la situation en banlieue à la suite de l'affaire Théo.



- La situation de François Fillon paraît de plus en plus difficile à tenir. Ses soutiens des Républicains parlent même de "situation désastreuse". Le parquet national financier, qui enquête dans l'affaire des emplois présumés fictifs, pourrait annoncer une mise en examen.



- Michael Flynn, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, a démissionné, lundi 13 février. L'ancien général de 58 ans était accusé de contacts inappropriés avec la Russie avant la prise de fonction du nouveau président américain.



- Le PSG affronte le Barça ce mardi en match aller des 8e de finale de la Ligue des champions. Le club parisien sera privé de son capitaine et défenseur brésilien Thiago Silva, blessé au mollet.