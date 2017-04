publié le 16/04/2017 à 08:00

Cette année encore, la menace terroriste plane sur les célébrations de Pâques. Neuf mois après l'assassinat du père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray, deux ans après le projet d'attentat déjoué contre une église à Villejuif, un dispositif de sécurité est mis en place pour ce long week-end de fête chrétienne. Malgré la menace, à la cathédrale de Vannes, en Bretagne, les fidèles et le curé n'ont pas peur.



A l'entrée de l'édifice de style gothique des affiches rappellent le plan Vigipirate et les consignes de sécurité. Michelle participera à la messe de Pâques sans aucune crainte, car elle ne pense pas du tout au terrorisme : "Je ne suis pas inquiète du tout, affirme-t-elle. Il n'y a rien eu de spécial dans le secteur alors non, on n'y pense pas." Même son de cloche du côté de Patrice Marivin, archiprêtre de la cathédrale : "Pâques, c'est vraiment synonyme de la paix (…) donc pas d'inquiétude." S'il reconnaît qu'"une vigilance" sera mise en place, il ne s'en inquiète pas trop : "Une vigilance à la fois visible pour rassurer et pas trop visible pour permettre que personne n'ait peur."

À écouter également dans ce journal

- François Hollande va se rendre dans l'Aisne, théâtre de la bataille qui a commencé le 16 avril 1917 et qui s'est achevée quelques mois plus tard dans un bain de sang : 350.000 soldats français et allemands morts ou blessés.

- Les bureaux de vote sont ouverts en Turquie le 16 avril, pour un grand référendum : les Turcs doivent dire s'ils sont d'accord pour renforcer les pouvoirs du Président Erdogan. L'enjeu dépasse les frontières de la Turquie ; le gouvernement turc explique que ce référendum est indispensable pour que l'État soit plus fort mais les opposants y voient une dérive autoritaire.



- La Corée du Nord a tenté d'effectuer un nouveau tir de missile dans la nuit du 15 au 16 avril. Une tentative ratée, au moment où les relations sont glaciales avec les États-Unis : Washington promet de "traiter" le problème nord-coréen et le régime de Pyongyang menace de riposter avec du nucléaire en cas d'attaque nucléaire.



- Un jeune de 25 ans est mort d'une balle dans la tête à Longjumeau, dans l'Essonne, dans la nuit du 15 au 16 avril. Il pourrait s'agir d'un règlement de comptes.