Le journal de 7h : le camp de Grande-Synthe entièrement détruit

publié le 11/04/2017 à 07:45

Il ne reste plus rien du camp de Grande-Synthe près de Dunkerque. Un incendie a ravagé dans la soirée du lundi 10 avril le camp de migrants dans cette ville du Nord. 1.000 migrants y résidaient toujours depuis fin mars. Le sinistre, d'une violence extrême s'est déclaré "en fin d'après-midi, vers 18 heures", selon Olivier Caremelle, directeur du cabinet du maire Damien Carême.



C'est une rixe entre Afghans et Kurdes faisant tout d'abord fait six blessés à l'arme blanche qui serait à l'origine du sinistre. Selon la mairie de Grande-Synthe, ce sont des mises à feu volontaire de part et d'autre du camp qui aurait déclenché le sinistre. Les migrants qui ont été évacués ont été relogés dans la nuit du lundi 11au mardi 12 avril dans des hébergements d'urgence. La ville de Grande-Synthe a déjà mis à disposition deux gymnases.

À écouter également dans ce journal

- Rafle du Vel d'Hiv : Marine Le Pen a appuyé ses propos polémiques expliquant que la France n'était pas responsable de la rafle du Vel d'Hiv' . La présidente du FN a provoqué l'indignation au sein de la classe politique.

- Guyane : François Hollande monte au créneau et appelle à la fin du blocage en Guyane, finalement moisn "total" que prévu. Le collectif qui pilote le mouvement social depuis trois semaines a décidé d'assouplir la mesure.



- Doubs : les policiers d'élite du Raid sont intervenus en Seine-et-Marne pour libérer une jeune fille de 16 ans qui se disait séquestrée par des hommes armés et forcée à se prostituer. C'est la mère de l'adolescente qui avait alerté la police.



- United Airlines : La compagnie aérienne américaine United Airlines fait l'objet de nombreuses critiques après l'expulsion musclée d'un passager qui refusait de sortir d'un vol surbooké aux États-Unis.



- Football : Monaco va tenter de se qualifier face à Dortmund ce mardi soir à 20h45 pour les demi-finales de la Ligue des Champions en Allemagne.