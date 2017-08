publié le 07/08/2017 à 08:02

Douleur et colère. Ces sentiments prévalaient lors de l'hommage, dimanche 6 août, aux victimes de l'incendie du Cuba Libre à Rouen. Familles et amis des victimes, quelque 200 personnes au total, se sont recueillis devant le bar.



Dans la nuit du 5 au 6 août 2016, les bougies d'un gâteau d'anniversaire avaient enflammé la cave de ce bar du centre-ville. 14 personnes y ont laissé la vie, et 6 autres ont été blessées, alors qu'au moment de l'incident, l'établissement n'était pas aux normes. Ses gérants seront jugés l'année prochaine.

Les parents s'indignent contre cette sécurité bafouée et crient leur colère. "Si la porte de secours n'avait pas été condamnée, ils auraient peut-être eu l'occasion de sortir", s'emporte ce père d'une victime. Les familles attendent maintenant des sanctions contre les responsables qui ont posé les plaques qui ont pris feu et intoxiqué les victimes par leurs fumées.

À écouter également dans ce journal

Tentative d'attaque à la Tour Eiffel : Un individu détenant un couteau a été arrêté samedi 5 août après avoir franchi un portique de sécurité, en criant "Allah Akbar". Le jeune homme, fragile et au lourd passé psychiatrique, était ultra-radicalisé. Le section antiterroriste parquet de Paris s'est saisi de l'enquête.



Attentats : Le système national d'alerte présente de nombreuses failles. Ce sont les conclusions du sénateur Les Républicains Jean-Pierre Vogel, concernant l'application SAIP, conçue après les attentats du 13 novembre. Selon lui, tout le dispositif doit être revu : l'application est trop lente et peu accessible.



France insoumise : Des militants du parti de Jean-Luc Mélenchon vont sillonner la France jusqu’à la rentrée. Partis dimanche 6 août, deux camionnettes blanches vont faire escale dans 32 villes pour mobiliser de façon ludique contre la réforme du code du travail par ordonnances.



Corée du nord : Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson a jugé à Manille que l'adoption par l'ONU de sanctions contre Pyongyang était une bonne décision et prouvait que la communauté internationale était unie dans son objectif de dénucléarisation de la péninsule coréenne.



La Poste : Un rapport souligne le fait que les Français correspondent de moins en moins par lettres. Au premier semestre de cette année, les volumes n'ont jamais atteint un niveau aussi bas avec une chute de 6%. En cause, l'envol inexorable des nouveaux moyens de communication.