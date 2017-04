Le journal de 7h : attaque chimique en Syrie, Moscou met en cause Damas

publié le 05/04/2017 à 07:42

Moscou désigne le régime de Bachar al-Assad. L'aviation syrienne a frappé un "entrepôt terroriste" contenant des "substances toxiques", a déclaré mercredi 5 avril Moscou au lendemain d'une attaque "chimique" ayant coûté la vie à au moins 58 civils dans le nord-ouest syrien. "Selon les données objectives du contrôle russe de l'espace aérien, l'aviation syrienne a frappé près de Khan Cheikhoun un grand entrepôt terroriste", a déclaré dans un communiqué le ministère russe de la Défense affirmant que cet entrepôt contenait des "substances toxiques".



Quelques heures plus tôt, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont présenté un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, condamnant l'attaque chimique en Syrie et appelant à une enquête complète et rapide. Au moins 58 personnes ont été tuées et 170 blessées.

À écouter également dans ce journée

- Le premier débat réunissant les onze candidats à la présidentielle a eu lieu hier soir. Une soirée où les "petits candidats" ont pu faire entendre leurs voix et où les favoris des sondages ont parfois semblé en retrait.

- Le parquet de Lille a ouvert une enquête préliminaire portant sur des soupçons d'emplois fictifs au sein du groupe Front national au conseil régional Nord-Pas-de-Calais entre 2010 et 2015. La justice s'intéresse notamment à David Rachline, actuel directeur de campagne de Marine Le Pen.



- Situation toujours tendue en Guyane où une trentaine d'élus et de manifestants occupent le centre spatial de Kourou, d'où est lancée la fusée Ariane. Le gouvernement et les collectifs de mobilisation ne parviennent toujours pas à s'attendre sur le montant de l'aide d'urgence après deux semaines de mobilisation sur le territoire.



- À Tourcoing (Nord), un homme s'est présenté dans la nuit de mardi à mercredi au commissariat comme étant le conducteur de la Clio qui a fauché un jeune cycliste âgé de 21 ans, avant de prendre la fuite. La victime rentrait du lycée à vélo lorsqu'il a été renversé.



- Smoove, le probable repreneur de Vélib' se dit prêt à conserver les 300 employés de JC Decaux, actuel détenteur du marché.



- Monaco et Guingamp se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France hier. Ce soir, le PSG affronte Avranches à Caen en quart de finale de la Coupe de France.



- Jo-Wilfried Tsonga a décidé de ne pas jouer la Coupe Davis en 2017, a annoncé Yannick Noah, le capitaine de l'équipe de France, au quotidien sportif L'Équipe.