publié le 22/12/2017 à 07:09

Un juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville a ordonné à la commune frontiste de Hayange (Moselle) de rétablir le gaz et l'électricité, coupés depuis un an dans le local du Secours populaire, a-t-on appris de source judiciaire. La municipalité, qui doit également réinstaller l'enseigne de l'association, devra s'acquitter d'une astreinte de 500 euros par jour en cas de non-respect de la décision.



"On va pouvoir continuer à travailler dans des conditions normales", s'est réjouie la présidente de la section locale du Secours populaire, Anne Duflot-Allievi. L'association caritative avait saisi un juge des référés pour obtenir le rétablissement du gaz et de l'électricité coupés depuis plus d'un an.

"C'est un appel au squat", a réagi auprès de l'AFP le maire FN de la commune, Fabien Engelmann. Il a annoncé son intention de faire appel de cette décision "décevante".

