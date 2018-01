publié le 11/01/2018 à 07:12

On reparle ce matin de cet instituteur accusé à tort d'avoir violé une petite fille en 2016 en Côte d'Or. Il a été innocenté cet automne ; les analyses effectuées sur la culotte de la victime l'ayant mis hors de cause. Aujourd'hui, c'est un proche de la fillette qui est dans le viseur des enquêteurs.



C'est son ADN qui a été identifié, mais il affirme que cette trace est le fruit du hasard. Pour lui, les vêtements ont été mélangés dans le panier à linge. Mais un nouveau document contredit cette version. Rédigé par un chef de clinique, gynécologue aguerri, le document montre que ces deux taches de sperme et de sang de la victime superposées sur 7 centimètres de long et 2 de large ne peuvent résulter que du viol de la fillette.

Selon le médecin, il est quasiment impossible qu'un simple contact, même prolongé, entre la culotte et le sous-vêtement du proche aboutisse à ce mélange parfaitement symétrique et homogène. Pour l'avocat de l'instituteur mis hors de cause, ce document "accuse formellement" le proche de la victime.

À écouter également dans ce journal

Santé - Selon l’Institut Pasteur, la bactérie à l’origine de la contamination à la salmonelle de l’usine Lactalis de Craon (Mayenne) est probablement la même que celle qui a frappé le site de laits infantiles en 2005.



Faits divers - Trois hommes ont été arrêtés hier soir après un braquage au Ritz à Paris. Montant du préjudice : plus de 4 millions d'euros de bijoux. Deux complices sont toujours en fuite. Il n'y a aucun blessé.



People - Bernard Tapie a subi à Paris une "intervention chirurgicale lourde" pour combattre son cancer de l'estomac, a annoncé la famille de l'homme d'affaires.



États-Unis - Le président américain Donald Trump a affirmé que les États-Unis pourraient "en théorie" revenir dans l'accord de Paris sur le climat, sans toutefois donner un signe concret en ce sens.



États-Unis - Un responsable du Pentagone a suggéré d'achever les jihadistes du groupe État islamique (EI) à coups de pelle où d'une balle dans la tête s'ils ne se rendaient pas aux forces de la coalition.



Santé - L'épidémie de grippe tue cet hiver des patients plus jeunes que d'habitude. "Un excès de mortalité toutes causes est observé chez les 15-64 ans" dans la semaine du 11 au 17 décembre, selon Santé publique France.



Coupe de la Ligue - On connaît les affiches des demi-finales de la Coupe de la Ligue qui auront lieu les 30 et 31 janvier : Rennes-PSG et Monaco-Montpellier.