publié le 11/01/2018 à 06:39

L’avocat de l'instituteur de Genlis (Côte-d'Or), accusé à tort d’avoir violé une fillette en novembre 2016 et innocente il y a deux mois , explique au micro de RTL qu'il a saisi un expert gynécologique, chef de clinique parisien. Ce dernier confirme que les deux tâches de sperme et de sang mêlés, présentes sur la culotte de la petite victime, ne peuvent pas s’être mélangées par contact entre sous-vêtements. Impossible, eu égard à la taille des taches, sept centimètres de long, et parfaitement imbriquées. Il ne peut s’agir que du sperme du violeur, autrement dit un proche de la fillette.



Lequel proche assure que son sperme retrouvé avec le sang de l'enfant sur sa culotte, provient d'un contact avec les vêtements dans la malle à linge familiale. L’avocat de l'instituteur, Claude Lorente a écrit un courrier de 12 pages au procureur et aux magistrats de Dijon, pour dénoncer les lenteurs de l’enquête, la non-exploitation des informations évoquées ci-dessus et la non-protection de l’enfant, qui vit toujours sous le même toit que le proche.

"Je dis que ça l'accuse formellement", assène l'avocat, au micro de RTL. "C'est la première fois que j'ai des preuves aussi flagrantes dans un dossier", affirme-t-il.

Ce document du gynécologue, qui n'est pas une expertise en tant que telle, mais une "consultation", est très clair et confirme les soupçons à l'égard d'un proche de l'enfant. Aucun réquisitoire supplétif n'a néanmoins été pris par la justice, pour l'heure.