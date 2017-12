publié le 03/12/2017 à 19:13

Pour la deuxième fois en quatre mois et demi, le trafic des trains est totalement paralysé au départ et à l'arrivée de la gare Montparnasse. TGV, Transiliens, TER, Intercités : quasiment tous les trains sont concernés, qu’il s’agisse des liaisons vers Rennes, Bordeaux, Nantes, ou des dessertes de la région parisienne.



C’est une panne informatique qui provoque le chaos. La SNCF parle d'"une perte de télécommande des installations de sécurité". Le journaliste Vincent Serrano est présent sur place. Parmi les "visages fermés" et les "mines désabusées" qu’il décrit, il revient en détails sur les raisons de l’interruption du trafic : "C’est un bug informatique qui paralyse l’ensemble du trafic. La SNCF a tenté de mettre en service aujourd’hui un nouveau système informatique. Le but : augmenter la capacité de la gare Montparnasse à 11 départs de train par heure. À 12h15 le système est lancé. Les premiers trains partent de la gare sans problème. 10 minutes plus tard, le système plante et le trafic est interrompu aux alentours de 13h30."

Combien de temps le trafic restera-t-il bloqué ? "Difficile à dire, explique Vincent Serrano. Le bug a été identifié mais des tests informatiques doivent encore être effectués pour vérifier le bon fonctionnement du nouveau système. C’est une mesure de sécurité. C’est pourquoi la SNCF préfère rester prudente et parle d’une reprise du trafic demain matin "avec un quasi-certitude".

À écouter également dans ce journal

- Trois randonneurs ont trouvé la mort dans deux accidents distincts, dans le Massif de la Chartreuse en Isère. Trois hommes originaires de la région.



- La mort de Patrick Henry a été annoncée ce dimanche 3 décembre. Il a été détenu pendant 40 ans pour le meurtre d'un petit garçon de 7 ans, Philippe Bertrand, en 1977. Patrick Henry s'est éteint au CHU de Lille, d'un cancer du poumon.



- Les autorités sanitaires se veulent rassurantes ce dimanche, au lendemain du retrait de 12 lots de lait infantile. 200.000 boîtes au total, qui présentent un risque de contamination aux salmonelles. Je vous rappelle que 3 marques sont concernées : Picot, Pepti et Milumel. Du lait en poudre conditionné dans l'usine Lactalis de Craon, en Mayenne. Selon la Direction Générale de la Santé, 14 des 20 familles concernées ont pu être jointes, dans huit régions différentes. Dans leurs cas, les bébés vont bien.



- En Corse, 234.000 électeurs étaient appelés à choisir aujourd'hui (et dimanche prochain pour le second tour) les 63 élus de la nouvelle instance qui naîtra le 1er janvier : une assemblée issue de la fusion des deux conseils départementaux et de l'actuelle Région Corse.



- Le SMS fête ses 25 ans ce dimanche 3 décembre. Retour sur la naissance de ces "short message system".