La SNCF a-t-elle été dépassée par la crise en gare Montparnasse ?

Après trois jours chaotiques, les choses se remettent péniblement dans l'ordre à la SNCF. On espère un retour au trafic normal ce mercredi 2 août, au départ et à l'arrivée de la Gare Montparnasse à Paris. Durant ces trois jours, le trafic avait été en premier lieu interrompu, puis peu à peu relancé au compte-goutte. La panne survenue dimanche 30 juillet, en plein week-end de chassé-croisé entre vacanciers, a bloqué des milliers de passagers à Paris ou dans leur gare d'origine.



Des réparations complémentaires doivent être effectuées dans la nuit de mardi à mercredi pour s'assurer de la réparation définitive de cette panne. La SNCF évacue les questions de vétusté du matériel et de manque de maintenance. L’entreprise a cependant été mise en cause par le gouvernement, par l’intermédiaire de la ministre des Transports qui a réclamé un rapport d'ici à la fin de la semaine.



On refait le monde avec :

- Paolo Levi, correspondant de l’agence de presse italienne Ansa

- Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef adjointe à La Croix

- Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine