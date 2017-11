publié le 16/11/2017 à 18:51

Robert Hirsch s'en est allé. Le comédien était hospitalisé depuis deux jours après une chute à son domicile. Il était un monument du théâtre français. En presque soixante-dix ans de carrière, il avait quasiment tout joué, du drame à la comédie, en passant par le boulevard, du classique et du contemporain. Il n'a jamais pris sa retraite et aurait pu mourir sur scène. Robert Hirsch était l'un des rares acteurs de sa génération à jouer des pièces inédites, à apprendre par cœur ses textes.



Si son corps faiblissait, sa mémoire restait vive. L'un de ses plus grands succès de ces dernières années a été Le Père de Florian Zeller, qu'il a joué de 2012 à 2015. Il y interprétait un vieux malade qui sombre dans la démence sénile et cela l'amusait. Homme solitaire, Robert Hirsch était croyant mais se gardait d'importuner Dieu pour n'importe quoi. L'acteur avait également tourné dans une vingtaine de films, notamment Notre-Dame de Paris avec Anthony Quinn ou Hiver 54 avec Lambert Wilson.

À écouter également dans ce journal :

- Énorme incendie ce jeudi après-midi dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Le feu a pris dans la célèbre librairie La Hune, située près des Deux Magots et du Café de Flore. Une dizaine de véhicules de pompiers ont dû intervenir. On compte sept blessés légers.



- C'est du jamais-vu depuis presque dix ans. Il n'y aura pas de marché de Noël sur les Champs-Élysées cette année. La justice a rejeté le recours des forains. C'est donc une victoire pour la mairie de Paris, qui ne voulait plus de cette immense foire, infestée, selon elle, de produits bon marché. Mais c'est une demi-victoire seulement car le tribunal administratif n'a pas tranché sur le fond.



- Voilà plus de deux semaines qu'Alexia Daval a été retrouvée morte dans un bois en Haute-Saône et il n'y a toujours pas de suspect. En tout cas, aucune interpellation, aucune garde à vue. Les rumeurs vont bon train et, aujourd'hui, le mari d'Alexia, Jonathann Daval, a décidé de se constituer partie civile pour avoir accès au dossier. C'est lui qui a signalé sa disparition aux gendarmes. "Il est en première ligne mais il n'a pas peur", dit son avocat, Maître Randall Schwerdorffer.



- La mobilisation contre la réforme du Code du travail marque le pas. Ils étaient peu nombreux dans la rue ce jeudi 16 novembre. 8.000 personnes à Paris selon la police, 40.000 selon la CGT pour cette quatrième journée de mobilisation à l'appel aussi de plusieurs organisations lycéennes et étudiantes. La France insoumise ne le nie plus : la contestation dans la rue ne fait pas recette. Désormais, elle prépare des actions alternatives et parfois radicales.



- Les prêtres sont tenus au secret professionnel, mais jusqu'où ? Un procès fait polémique en Belgique. Un prêtre doit en effet être jugé prochainement pour "abstention coupable". Un paroissien lui avait en effet confié ses pensées suicidaires, et il a fini par passer à l'acte. L'aumônier n'avait alors alerté personne.



- Dans le Lot-et-Garonne, terre de foie gras, il y aussi des anti-foie gras. En l’occurrence, l'association Welfarm, qui appelle à un boycott du foie gras pendant les fêtes de fin d'année, au nom de la souffrance animale. Les militants étaient à Agen ce jeudi et ils ont dû faire face aux agriculteurs de la coordination rurale.



- Roselyne Bachelot condamnée pour diffamation envers Rafael Nadal. L'ancienne ministre des sports l'avait accusé de dopage l'an dernier dans une émission télé. Elle devra payer 10.000 euros de dommages et intérêt sau tennisman espagnol.