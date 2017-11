Le comédien Robert Hirsch, grand homme de théâtre, est mort à 92 ans

publié le 16/11/2017 à 16:17

Robert Hirsch, un des derniers monstres sacrés du théâtre français, est décédé ce jeudi 16 novembre 2017 à 92 ans à Paris, a annoncé le producteur de ses pièces, Francis Nani, directeur du théâtre du Palais-Royal à l'Agence France-Presse.



Le comédien, qui disait ne jamais vouloir prendre sa retraite et avoir le théâtre pour "religion", était encore à l'affiche ces dernières années de pièces à succès comme Le Père de Florian Zeller, après 65 ans de carrière dont un quart à la Comédie-Française.

Il a joué des dizaines de rôles prestigieux du répertoire classique français depuis son arrivée à la Comédie en 1948, oscillant entre Molière, Marivaux, Beaumarchais ou Edmond Rostand. Il a aussi collectionné les récompenses en raflant un César en 1990 pour le rôle de l'abbé Pierre dans Hiver 54 et six Molières : en 1992 pour Le Misanthrope et - déjà - pour récompenser l'ensemble de sa carrière, en 1997 pour En attendant Godot, 1999 pour Le Bel Air de Londres, en 2007 pour Le Gardien et dernièrement pour Le Père.