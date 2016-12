REPLAY - Le nombre d'inscrits à Pôle emploi sans aucune activité atteint en novembre 3,45 millions de personnes. Une première depuis la crise en 2008.

Le chômage est en baisse pour le troisième mois consécutif. Une baisse de 0,9%, c'est 31.800 demandeurs d'emploi catégorie A en moins au mois de novembre. Un résultat inédit qui confirme la tendance favorable de ces derniers mois. Et c'est même le plus fort recul en trois mois depuis 15 ans. Ainsi, 130.000 chômeurs ont retrouvé une activité depuis le début de l'année. Soit un rythme de 12.000 demandeurs d'emploi en moins par mois. Et ce sont encore les jeunes qui profitent le plus de cette dynamique : -2,3% en novembre. Une baisse de près de 10% depuis janvier.



Du jamais-vu depuis mai 2011, souligne le gouvernement. Les moins de 50 ans profitent aussi ces bons chiffres puisque 23.000 demandeurs ont repris une activité. Seul point noir, le chômage des seniors qui continue d'augmenter : +0,2% en un mois. La ministre du travail, Myriam El Khomri, salue un "résultat inédit", rendu possible selon elle par la "solide reprise des créations d'emplois salariés" mais aussi stimulé par le plan "500.000 formations" lancé par le gouvernement, ainsi que l'aide Embauche PME. Des résultats encourageants salués par François Hollande. "Nous avons eu 240.000 créations nettes d'emplois depuis 17 mois", a ajouté le président.

À écouter également dans ce journal :

- Anis Amri est bien passé par la France après les attentats de Berlin. Des images de vidéo-surveillance confirme la présence du terroriste présumé du marché de Noël en gare de Lyon-Part-Dieu. C'est là qu'il aurait acheté son billet pour Chambéry et Milan, avant d'être abattu en Italie.



- Depuis l'annonce de son décès dimanche 25 décembre à l'âge de 53 ans, de nombreuses personnalités honorent la mémoire de George Michael sur les réseaux sociaux, notamment. De Michel Polnareff à Madonna, en passant par Elton John, tous sont dévastés et saluent un géant de la chanson. On lui doit notamment Careless Whispers, ou encore Las Christmas, en plus de 35 ans de carrière. Son amie et productrice, Jackie Lombard explique que le chanteur a succombé à une crise cardiaque.



- Folie meurtrière dans la Drôme : un suspect de 26 ans est entendu par les gendarmes après la découverte de trois corps dans des villages voisins, ce lundi 26 décembre.



- Brest : Thomas Coville a mis le pied-à-terre après 49 jours de périple en mer. Il devient le nouveau recordman du tour du monde à la voile en solitaire.



- Russie : des morceaux de l'avion militaire retrouvés dans la mer Noire au lendemain du crash. Les débris se trouvent à 27 mètres de fond. Pour le moment, l'acte terroriste n'est pas privilégié par les enquêteurs annonce le Kremlin. 92 personnes étaient à bord dont des membres des chœurs de l'Armée rouge. Le crash a eu lieu près de la station balnéaire de Sotchi.



- Mali : Il n'y a toujours aucune nouvelle de la Française Sophie Pétronin. Âgée de 66 ans, elle a été enlevée par des hommes armés à Gao, samedi 24 décembre, dans le nord du pays. Elle est à la tête d'une ONG d'aide à l'enfance Son mari rappelle que la Française "était très bien entourée par les autorités maliennes".