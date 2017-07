publié le 05/07/2017 à 18:44

L'un a 70 ans, l'autre 63. Ces deux grands avocats ont su trouver les mots, mercredi 5 juillet au matin aux Invalides pour rendre hommage à leur mère, Simone Veil. Une cérémonie très émouvante et très sobre : le cercueil de Simone Veil recouvert d'un drapeau bleu-blanc-rouge, simplement posé par terre dans la cour d'honneur des Invalides. Pour la première fois, des anonymes ont pu assister à cet hommage national. Le président de la République a rappelé les combats du siècle menés par cette rescapée de la Shoah, mais on retiendra surtout la dignité de Jean et Pierre-Antoine Veil lorsqu'ils ont pris la parole.



La cérémonie s'est ouverte au son de la marche funèbre et s'est achevée un peu plus tard au son du chant des Marais, celui des déportés. Les 700 invités présents et le public n'ont applaudi qu'une seule fois, lorsqu'Emmanuel Macron a annoncé que Simone Veil entrera au Panthéon aux côtés de son époux en signe de l'immense remerciement du peuple français. Ce sera la cinquième femme à faire son entrée dans le tombeau des grands hommes. Une décision souhaitée depuis plusieurs jours par des dizaines de milliers de personnes, qui avaient signé une pétition.

À écouter également dans ce journal

- La situation se tend sur le site de PSA à Sept-Fons dans l'Allier. Il est bloqué par 150 salariés de GM&S depuis 5 heures et demi, au matin du 5 juillet. Le constructeur automobile dénonce une agression sachant que PSA assure la moitié des commandes de l'équipementier.

- Baptême du feu pour les nouveaux ministres à l'Assemblée nationale, ce 5 juillet. Première séance de questions au gouvernement, et première prise de parole dans l'hémicycle pour des néophytes.



- Édouard Philippe l'a annoncé le 4 juillet et la ministre de la Santé le détaille aujourd'hui. De nouveaux vaccins vont devenir obligatoires pour les enfants. Au total, 11 vaccins et non plus 3. Agnès Buzyn va proposer une loi devant le Parlement d'ici fin 2017.



- Une avancée majeure pour les enfants nés grâce à une mère porteuse à l'étranger. Ils pourront avoir deux parents légaux. C'est une revendication très ancienne des couples qui font appel à la Gestation pour autrui (GPA). Des années de combat judiciaire. La Cour de cassation était saisie par plusieurs familles, notamment un couple homosexuel, dont l'enfant est né en Californie.



- Wimbledon : Jo-Wilfried Tsonga s'est facilement qualifié pour le troisième tour en battant l'italien Bolelli en 3 sets.