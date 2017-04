publié le 11/04/2017 à 18:29

Les autorités et les associations tentaient d'organiser dans l'urgence mardi 11 avril l'accueil dans d'autres lieux des quelque 1.400 migrants laissés dans le dénuement après la destruction par le feu, dans la nuit, du camp de la Lignière, où ils vivaient, à Grande-Synthe dans le Nord. Seuls environ 70 chalets en bois étaient intacts sur les 300 que comptait ce site ouvert en mars 2016, et qui se voulait une réalisation "exemplaire", selon son promoteur, le maire écologiste de Grande-Synthe, Damien Carême. Mais "la surpopulation" du camp de la Lignière depuis le démantèlement de la "Jungle" de Calais fin octobre, "a créé des difficultés" à l'origine du drame, de l'aveu de l'édile.



Les ministres de l'Intérieur et du Logement, Matthias Fekl et Emmanuelle Cosse, étaient attendus sur place dans l'après-midi. La totalité du camp a été évacuée dans la nuit, selon le préfet du Nord Michel Lalande, sur place dès lundi soir. 400 à 500 migrants ont été hébergés dans trois gymnases réquisitionnés, d'après François Guennoc, de L'Auberge des migrants. "Le reste s'est caché dans la nature", s'est désolé Christian Salomé, de L'Auberge, demandant au gouvernement d'ouvrir "un corridor humanitaire pour que les mineurs puissent rejoindre la Grande-Bretagne".

À écouter également dans ce journal :

- Seine-et-Marne : une mosquée située à Torcy a fait l'objet d'une fermeture administrative dans le cadre de l'état d'urgence pour des prêches "légitimant le jihad armé", a-t-on appris mardi 11 avril de sources concordantes. "La mosquée était devenue un lieu où étaient prônés une idéologie radicale ainsi que des incitations au jihad. Certains prêches, ouvertement hostiles aux lois républicaines, incitaient à la haine envers les autres communautés religieuses, au premier rang desquelles les musulmans chiites et les juifs", a précisé le ministre de l'Intérieur Matthias Fekl.

- Syrie : le président russe Vladimir Poutine a mis en garde mardi 11 avril contre des "provocations" à l'arme chimique qui seraient selon lui en préparation en Syrie afin de mettre en cause Bachar al-Assad.



- Guyane : plusieurs centaines de personnes ont manifesté mardi 11 avril à Kourou, où se trouve le centre spatial, contre les blocages en Guyane et une main courante pour entrave à la libre circulation a été déposée, a constaté un journaliste de l'AFP.



- Île-de-France : le groupement JCDecaux/SNCF/RATP, qui voit lui échapper le marché emblématique des Vélib', a contre-attaqué en déposant un recours en référé auprès du tribunal administratif de Paris, une annonce faite à la veille d'un vote décisif.



- États-Unis : la tension montait entre Pyongyang et Washington, Donald Trump réaffirmant être disposé à "résoudre le problème" nord-coréen seul, sans la Chine, tandis que la Corée du Nord se disait prête à la "guerre", qualifiant d'"insensé" l'envoi d'un porte-avions américain près de ses côtes.