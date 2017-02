Une avalanche a tué 4 personnes, selon un bilan provisoire, dans la matinée du lundi 13 février à Tignes, en Savoie. Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres victimes.

Une avalanche meurtrière a eu lieu à Tignes, en Savoie, dans la matinée du lundi 13 février vers 11h. Quatre skieurs sont décédés selon un bilan provisoire. Selon la station, "une avalanche de 400 mètres de large s’est déclenchée sur le secteur hors-piste de Tovière. Une plaque à vent s’est décrochée suite au passage d’un groupe de skieurs en vacances dans la station, encadré par des professionnels."



En tout, 9 personnes qui skiaient dans une zone de hors-piste ont été emportées, à 2.100 mètres d'altitude. Les CRS de Courchevel et de Modane, plusieurs équipes cynophiles ainsi que des pisteurs secouristes ont été alertés et sont en ce moment sur les lieux du drame. Un hélicoptère a été envoyé sur place au-dessus du lac de Tignes. Selon le quotidien Le Dauphine Libéré, les secours ont réussi à dégager plusieurs victimes, mais quatre sont décédés. D'autres sont dans un état critique, l'un d'entre eux serait en réanimation. Les recherches évoluent lentement et les conditions sont difficiles, car l'avalanche a eu lieu dans un secteur très enneigé. Cinq personnes sont toujours recherchées.

