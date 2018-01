Le géant chinois Alibaba souhaite installer un centre logistique en France

publié le 10/01/2018 à 08:37

Emmanuel Macron termine ce mercredi 10 janvier sa visite officielle en Chine. Des contrats entre les deux pays ont été signés et un engagement a été pris : le géant du commerce en ligne chinois Alibaba veut installer un centre logistique en France et accroître la vente de produits français sur ses plateformes de e-commerce. Assez méconnu dans l'hexagone, Alibaba est incontournable en Chine avec ses 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et ses 550 millions d'utilisateurs actifs par mois.



Jack Ma, le PDG de la société, a annoncé qu'un accord sera bientôt conclu avec Paris. Mais ce dernier ne signera pas l'arrivée du géant sur notre sol. Présent depuis deux ans en France, notamment via le site AliExpress, Alibaba aide depuis les entreprises tricolores à pénétrer le marché chinois.

1.000 emplois créés ?

Vin, luxe, cosmétique, encens, mode..."Tout ce qu'ils (les Chinois, ndlr) recherchent venant de l'étranger, la France est soit leader, soit dans le Top 3 des pays. On a vraiment une carte à jouer très importante auprès du consommateur chinois", se réjouit Sébastien Badault, le PDG France d'Alibaba.

En Chine, Bercy a indiqué qu'un millier d'emplois pourraient être créés par ce centre logistique. Une annonce "prématurée" pour Sébastien Badault qui indique que pour le moment le projet en est à ses balbutiements, le site où le centre s'installera n'ayant pas encore été défini.