Emmanuel Macron "a trouvé son ton" à l'international pour Alain Duhamel

publié le 08/01/2018 à 20:42

"Le premier objectif d'Emmanuel Macron est clair : établir un lien personnel et direct avec le président chinois Xi Jinping, comme il l'a fait avec Trump ou Poutine. Pas parce qu'il est d'accord avec eux, mais parce qu'il pense que le lien direct est ce qui permet de dire les choses. Cela peut marcher, parce qu'il y a un intérêt pour Macron, comme on le voit sur les réseaux sociaux chinois en ce moment.



Deuxième objectif, le projet commun ambitieux sur l'environnement. Troisième chose : l'économie. Macron souhaite l'obtenir, mais avec les Chinois c'est très long et très difficile. C'est un principe de réciprocité, c’est-à-dire que les entreprises françaises en Chine aient autant de facilités que les entreprises chinoises en France. C'est avec la Chine qu'il y a le déficit commercial de très loin le plus important. Il y a des questions spécifiques aussi, Corée du Nord et Pacifique.

Ne faut pas jouer la grenouille qui se prend pour le bœuf

Depuis son élection, Macron fait de l'activisme diplomatique. Il y a un effet de mode sur lui dont il doit profiter tout de suite. Ça ne durera pas. Il a créé un ton à lui. La tradition a été de Gaulle, Giscard, Mitterrand, capables de trouver un style de discours différent des autres qui attire l'attention. Pour le reste, il a une politique d'implantation partout. Il essaie de jouer un rôle partout.

Il ne faut pas jouer la grenouille qui se prend pour le bœuf évidemment. La France a été une grande puissance, ça ne l'est plus. Elle peut vraiment espérer être la plus influente et la plus originale des puissances moyennes."