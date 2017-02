publié le 17/02/2017 à 08:56

La PME de l'Oise est en cessation de paiement après une année d'effondrement. Son chiffre d'affaires a chuté de 16% sur le dernier exercice connu, et de 7% encore plus récemment. Les 160 salariés et leur entreprise vont vivre six mois sous la protection du tribunal, avant une éventuelle mise en liquidation judiciaire si aucun investisseur ne se manifeste d'ici là. Ce qui est malheureusement possible. Cela fait déjà un moment que les difficultés de Kindy sont connues. Personne n'est intervenu jusqu'ici.



La marque date des années 60. Son nom est la contraction du nom du président américain de l'époque, Kennedy, qui était avec sa femme le symbole de l'élégance. L'entreprise elle-même avait été créée cent ans auparavant. Elle s'appelait alors "La Bonneterie Davesne". Dans les années 60, le management prend le parti, révolutionnaire, de faire de la chaussette un vêtement non plus fonctionnel (noir, gris ou marron), mais qui se montre. Avec le fameux slogan (toujours d'actualité) : "Les chaussettes ne se cachent plus".

Kindy décline alors toutes ses gammes en couleur et accompagne l'extraordinaire essor des supermarchés et des hypermarchés en étant vendu dans les rayons textile de ces grandes surfaces qui champignonnent aux confins des villes. Mais la grande crise du textile des années 80 va passer par là.