Quatre usurpateurs, qui se sont fait passer pour des agents de la qualité et des eaux et des policiers, ont réussi à dérober 250.000 euros de bijoux et billets de banque.

par Claire Gaveau publié le 21/12/2016 à 18:13

La technique est bien connue mais malheureusement toujours aussi efficace. Lundi 19 décembre, une femme de 89 ans a été la cible de quatre usurpateurs dans la commune de Thiais, dans le Val-de-Marne. En moins d'une heure, ils ont réussi à dérober un butin estimé à près de 250.000 euros, révèle Le Parisien.



Le quotidien régional détaille alors ce cambriolage qui s'est joué en deux temps. La femme de 89 ans s'est déjà fait surprendre par deux hommes se faisant passer par des agents de la qualité de l'eau, missionnés par la mairie. Ces derniers prétextent alors de devoir contrôler l'ensemble des robinets pour faire le tour de la maison. Un premier appât avant que le piège ne se referme une heure plus tard lorsque deux faux policiers se sont présentés à leur tour devant la porte. Ces derniers prétextent le vol d'une horloge et d'une boîte de parfum afin de pouvoir, à leur tour, entrer dans le domicile.



Ils "inspectent" alors chaque recoin des pièces. Et les quatre usurpateurs avaient semble-t-il bien choisi leur cible. Pas sûr cependant qu'ils s'attendaient à trouver un tel butin sur place. Au total, ils ont dérobé pas moins de 250.000 euros de bijoux ou autre billets de banque.



Les suspects sont toujours activement recherchés par la police. Toujours selon Le Parisien, les images de vidéosurveillance sont actuellement étudiées afin de résoudre cette affaire. Ces dernières auraient d'ores et déjà permis de certifier l'implication de plusieurs suspects mais également de relever au moins deux plaques d'immatriculation.