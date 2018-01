publié le 05/01/2018 à 13:58

Nous allons tout savoir ce vendredi 5 janvier sur Laurent Gerra. L'imitateur préféré des Français est en Une du Figaro Magazine, rien que ça, pour fêter ses 50 ans et ses 30 ans de carrière. Très belle photo de Laurent Gerra, marchant dans la neige, l'un de ses terrains de jeux favoris. Gerra qui a le sens de la formule. Il assume son côté un peu "décalé". "Je n'ai pas de maquilleuse, pas de prompteur ni d'internet. Je suis à l'ancienne. J'aime lire par exemple, c'est original, non ?"



Anar de droite ? "C'est plutôt un compliment". Réac ? "Réagir, c'est honorable", répond Gerra. "Préférer Mozart à JoeyStarr, ce n'est pas être réac, c'est avoir du goût". L'anti-bobo ne va pas voir ce qu'on dit de lui sur les réseaux de "cas sociaux" comme il les appelle. Dans son minibus qu'il emprunte pour aller de ville en ville pendant sa tournée, Laurent Gerra regarde des vieux films en boucle. Il adore les westerns, le cinéma muet, Audiard, Jean Yanne, Marcel Aymé, Jules Renard.

Ce grand lettré dévore Maupassant, Céline, Simenon, Frédéric Dard. Il lit beaucoup de récits de voyage : Stendhal, Lamartine, "mais pas La Martine Aubry, hein", dit-il dans un éclat de rire.

Gerra désespéré par l'appauvrissement de la langue française. Désespéré de voir quand dans le TGV, plus personne ne lit mais regarde des écrans. Désespéré quand des enfants mangent une raclette en regardant leur tablette.



Ce fan de ski prêt à tout pour découvrir de nouvelles pistes de poudreuse en Islande, dans le Caucase ou au Kamtchatka, en Extrême-Orient russe.



À quoi pense Laurent Gerra lorsqu'il est sur scène ? Au dîner après le spectacle ; prêt à faire des kilomètres passé minuit pour rejoindre une bonne table. Mais ne lui servez pas du vin bio, "une malédiction", ou du vin nature "on dirait du jus de pomme et de l'éther avec un peu d'urine de poney". En décembre, il a perdu deux de ses voix favorites :Johnny Hallyday et Jean d'Ormesson.

Le dernier livre de Jean d'Ormesson

Jean d'Ormesson qu'on retrouve dans Le Point. Vous saurez tout sur son dernier ouvrage posthume : Et moi je vis toujours. Sa parution a été avancée au 11 janvier. Une histoire du monde, racontée à la première personne.



"C'est gourmand, vif, curieux, plein de savoir et plein d'amour. C'est du Jean d'O et c'est un cadeau", écrit Christophe Ono-dit-biot dans Le Point.



Extrait : "Vous savez ce que je fais, ce que je n'ai jamais essayé de faire ? Je change. Comme l'univers, la vie, le temps. je change. Je suis toujours là et vous ne me reconnaissez pas".

Le yoga : une discipline, mille possibilités

Le Point qui nous dit tout sur le yoga. "Pourquoi le yoga fait vraiment du bien". "Il n'est plus réservé aux hippies orientalisants ou à des universitaires férus de sanscrit", écrit l'hebdomadaire. La discipline s'est embourgeoisée. Il y a autant de yoga et de postures que de sortes de fromage en France. 10 000 profs, 3 millions de pratiquants, y compris des enfants.



Le yoga est partout : à la maison, à l'hôpital, en prison et même dans l'entreprise. Il soigne, soulage la douleur, "éveille la conscience du corps", dit l'écrivain Emmanuel Carrère, pratiquant depuis 20 ans.



Vous pourrez choisir entre le kunda-lini, le fly yoga, l'acro yoga, le yata yoga, le nude yoga ou le bikram yoga. du nom de son inventeur Bikram Choudury : 26 positions de hatha yoga pratiquées dans une salle à 40 degrés.



Le yogi des stars, 73 ans, qui porte des montres à un million de dollars est en mauvaise posture : accusé de viol, il est en cavale au Mexique. Ses anciens clients : Nixon, Michael Jackson, Georges Clooney, Lady Gaga. Mais aujourd'hui, six femmes ont porté plainte contre lui.

La grande saga de la greffe

Tout sur les greffes d'organes, dans la Croix ce vendredi 5 janvier. Depuis la première greffe cardiaque en 1967, aux dernières prouesses médicales, le quotidien nous plonge dans la grande saga des greffes. Greffe du foie, du pancréas et du visage.



Avec le témoignage de deux greffés du cœur. Depuis plus de 20 ans, Michel se souvient de tout, notamment de la seconde où on lui a annoncé qu'il allait recevoir le cœur d'un autre.



"Un jour, mon cœur s'est mis à battre tellement fort que j'ai cru qu'il allait ressortir de ma poitrine. C'est à ce moment précis que j'ai pris conscience qu'il y avait en moi quelque chose qui n'étais pas de moi et je me suis mis à penser régulièrement à mon donneur." En France, le don est anonyme et gratuit. "Heureusement, je ne sais pas qui sait, sinon ce serait invivable. Mais j'ai l'intuition qu'il s'agit d'un motard mort lors d'un accident de la route."



Claire, quant à elle, pense à son donneur à chaque anniversaire de greffe. Par erreur, elle a lu son compte rendu d'opération et connaît l'âge et le sexe de celui ou celle qui lui a changé la vie. Mais elle n'a rien dit à personne.



Pas question non plus de révéler la date de son opération pour protéger la famille du donneur. "Je suis reconnaissante mais pas redevable. Je ne pourrais jamais rendre ce que l'on m'a donné." Témoignages toujours bouleversants, qui montrent que la vie ne tient qu'à un fil.