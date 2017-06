publié le 01/06/2017 à 09:40

En cette période de mercato audiovisuel, nous recevons ceux qui font les plus belles heures de nos chaînes de télévision. Premier invité : Laurent Ruquier. "Et oui, c'est Laurent Ruquier, l'homme du PAF qui a toujours du taf et qui supporte Burgraff", s'amuse l'animateur imité par Laurent Gerra. "Allez-vous continuer Mardi Cinéma sur France 2 la saison prochaine, malgré les audiences décevantes ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Oui, on va reprendre Mardi Cinéma, mais on va l'appeler On n'est pas regardés", explique-t-il.



Suit ensuite Marc-Olivier Fogiel. Va-t-il continuer d'animer son fameux Divan sur France 3 la saison prochaine ? "Hein ? Non mais je rêve ! La fille à RTL, elle croit que je vais abandonner mon divan alors que c'est du Stark ? Non mais tu crois peut-être que je vais le solder sur Le Bon Coin ?", lâche l'animateur (lui aussi imité par l'humoriste) à l'adresse de Mademoiselle Jade.



Et alors qu'approchent les demi-finales de la saison 6 de The Voice, nous avons imaginé comment l'inoubliable Jacques Martin aurait animé ce télé-crochet phare de TF1 à la place de Nikos Aliagas. "Bon samedi soir à toutes, et bon samedi soir à tous. Bienvenue dans Ze Voice !, l'émission où les jurés sont des chanteurs en pré-retraite. J'accueille aujourd'hui l'une de ces jurés. Bonjour, ma grande, comment t'appelles-tu ?", lance l'animateur, imité par Laurent Gerra. "Je m'appelle Zazie", répond la chanteuse dans la voix de Mademoiselle Jade.



"C'est formidable ! Et qu'est-ce que tu vas nous interpréter, Zazie ?", poursuit Jacques Martin. "Je vais jouer la jurée au bord des larmes", dit-elle. "La jurée au bord des larmes pour un candidat qui chante du nez ! Et bien vas-y Zazie, c'est à toi de chouiner, nous t'écoutons. Et n'oublie pas de te moucher dans la barbiche de Florent Pagny !", lui lance l'animateur.