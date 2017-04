Laurent Gerra imitant Renaud : "Déconne pas, Manu, soigne ta voix"

publié le 10/04/2017 à 09:46

Après Robert Hue ou Alain Madelin, Emmanuel Macron compte un nouveau soutien dans ses rangs pour la course à l'élection présidentielle. Un artiste autrefois positionné à gauche : Renaud. Ce dernier, imité par Laurent Gerra, décidé alors d'appeler le candidat à la présidentielle pour lui dire de vive voix.



"Allô, Manu, c’est moi, Renaud. Je vais te soutenir grave à la présidentielle", commence le chanteur toujours dans la voix de Laurent Gerra. Après la réaction pleine d'enthousiasme d'Emmanuel Macron, il poursuit : "Ouais, je sais gamin, mais si tu veux gagner un peu beaucoup infiniment à la présidentielle, il faut que tu travailles ta voix. C’est vachement important la voix. Alors déconne pas, Manu, soigne ta voix !"

Pour se faire, Renaud lui conseille de "fumer un ou deux paquets de clopes en cachette de ta gonzesse" et surtout de "trouver les mots". En chantant il lui dit : "C’est pas donné aux animaux, pas non plus au premier blaireau…"