publié le 07/04/2017 à 09:35

Après les récents échecs électoraux du Parti socialiste, un collectif d'artistes et de personnalités du monde du spectacle se mobilisent pour venir au secours de l'action présidentielle. C'est François Hollande, imité par Laurent Gerra, qui entame la chanson écrite pour la circonstance, sur l'air de La chanson des Enfoirés : "Moi je file un rancard, à ceux qui n'ont plus rien, plus d'idéologie, plus de discours, que du baratin". C'est ensuite Manuel Valls, lui aussi imité par l'humoriste, qui enchaîne : "On vous promettra pas le retour du grand soir, mais à manger et à boire".



"À tous les recalés de l'âge et du chômage, des battus du scrutin, les as du sabotage, quand nous pensons à vous en fait ça nous rend triste de se dire que demain vous s'rez plus sur les listes", poursuit Yves Montand, imité par Laurent Gerra. Avant que Patrick Bruel n'entonne le refrain en cœur :

"Aujourd'hui on n'a plus le droit,

De laisser le PS comme ça,

Dépassé, replié sur soi,

Quand je pense cata, je pense François"

Gérard Holtz, imité par l'humoriste, vend cette initiative : "Les Socialos du Cœur, la grande chanson détournée des Quontoufoirés : ils ont foiré la baisse du chômage, ils ont foiré la relance, ils ont foiré l'écotaxe, ils ont foiré les européennes. Alors il faut vous mobiliser !"