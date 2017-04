publié le 05/04/2017 à 09:50

Comme on pouvait s'y attendre, le débat télévisé de mardi 4 avril au soir entre les onze candidats à la présidentielle a été mouvementé et parfois un peu confus. Pour faire un bilan de cette grande première médiatico-politique, nous recevons quelques personnalités qualifiées. Premier invité : Alain Juppé, imité par Laurent Gerra. "Salut les gouines, repos ! Qu'est-ce que vous me voulez encore, les journalistes ? Vous ne m'avez pas assez humilié avec vos sondages à la con qui disaient que je ne pouvais pas perdre la primaire ?", s'irrite le maire de Bordeaux.



"Nous voulions connaître vos premières impressions", le calme Mademoiselle Jade. "Alors dans l'ordre, je dirais chiant, bordélique et mal cadré. Ça vous va comme bilan ?", fulmine son interlocuteur. Qu'entend-il par "mal cadré" ? "Je veux dire mal branlé, mais je suis poli. Et en voyant certains énergumènes déblatérer leurs salades, on se demandait qui sont les abrutis de maires qui leur ont filé leurs 500 signatures à ces zozos", peste Alain Juppé.

Veut-il parler des "petits" candidats ? "Pas du tout. Je parle de certains notables de province en costard bleus nuit qui se prennent pour de Gaulle. Non mais est-ce qu'on imagine de Gaulle se faire offrir son képi par un ami généreux ? Alors suivez mon regard et à bon entendeur, salut !", tonne l'édile, toujours imité par l'humoriste.