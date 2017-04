publié le 14/04/2017 à 09:36

Johnny Hallyday voudrait "pousser un grand cri". Imité par Laurent Gerra, le chanteur "en a marre". Ce week-end on célèbre les fêtes de Pâques et "chaque année, au moment des fêtes de Pâques, c'est la même chose : il y a toujours des petits malins qui se croient drôles en faisant de l'humour et qui me font la même blague tous les ans".



"Chaque année on me dit 'bon week-end Pascal' alors que mon nom, c'est Johnny", raconte l'idole des jeunes toujours dans la voix de l'humoriste. Le chanteur, imité par Laurent Gerra, poursuit en expliquant qu'il répond qu'à la rigueur, il s'appelle aussi "Jean-Philippe Smet, Je suis né à Paris / Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny", et commence à chanter son tube Je suis né dans la rue. "Ils doivent me confondre avec Obispo", conclut-il, un brin vexé.