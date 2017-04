Laurent Gerra imitant Bayrou : "Votez dur, votez mou, mais votez Bayrou"

publié le 11/04/2017 à 09:43

Cette campagne est pleine de rebondissements, et il semblerait qu'une surprise attend encore les électeurs français. François Bayrou, imité par Laurent Gerra, pourtant pas candidat à l'élection présidentielle, s'imagine comme le candidat qui va rafler les "votes cachés".



"Abessolument, depuis hier, la campagne officielle a démarré et tous les candidats ont droit au même temps de parole. C’est pourquoi j’entends utiliser le mien dans votre matinale qui est la plus écoutée", commence-t-il caricaturé par l'humoriste. "Je vous annonce ce matin que je suis le candidat caché", poursuit le soutien d'Emmanuel Macron, après avoir soutenu Alain Juppé.



Il est "le candidat caché" et aurait même fait un clip "dans un restaurant du Grand Pau", la Patata, une affiche et un slogan de campagne : "Votez dur, votez mou, mais votez Bayrou".