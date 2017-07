publié le 03/07/2017 à 10:05

Les succès d'audience de L'Amour est dans le pré, diffusé sur M6, a donné des idées à nos amis animateurs. Et d'abord à Patrick Sabatier, imité par Laurent Gerra. "Nous sommes ensemble pour un Avis de recherche un peu spécial : il s'agit de trouver plein de partenaires très sympas pour un cultivateur indépendant célibataire. C'est sympa; hein ?", lance-t-il. "Alors bonjour les femmes à talons, les paysans en salopette, et bonjours les animaux domestiques !", clame-t-il.



"Le public est là, très sympa. Nous sommes tous là en direct. Alors si vous êtes une femme de sexe féminin, qui ne craint pas de marcher dans la bouse de vache indépendante, que vous donnez à manger à des cochons (très sympas, les cochons !"), et si en plus vous pouvez manger trois jours de suite de la soupe au chou sans péter au lit, alors vous pouvez nous rejoindre vendredi !", dit Patrick Sabatier, toujours imité par l'humoriste. "Femmes de la ville, n'attendez pas pour trouver un mari sympa, un tracteur sympa, des cochons sympas !"