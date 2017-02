Lancement d'une campagne pour valoriser les métiers d'aide à domicile

RTL MIDI

01/02/2017

Le gouvernement vient de lancer une campagne d'information pour promouvoir le secteur de l'aide à domicile "Aider les autres, c'est mon métier", très porteur mais qui peine à recruter à cause d'un "déficit d'image".





Dépliants explicatifs, visuels, affiches, infographies diffusées sur les réseaux sociaux, mails... Cette campagne présentée par la secrétaire d'État aux personnes âgées, Pascale Boistard, a pour but "de promouvoir et valoriser" les métiers d'aide à domicile auprès des personnes dépendantes.



"D'ici 2030, ce sont 300.000 emplois supplémentaires qui seront créés dans ce secteur très dynamique de la silver économie", explique dans un communiqué Pascale Boistard, arguant des "effets conjoints du vieillissement de la population et des nombreux départs à la retraite".



Selon le ministère des Affaires sociales, environ 500.000 personnes travaillent dans ces métiers tels qu'aide à domicile, accompagnant éducatif et social, portage des repas, accompagnement à la mobilité, garde itinérante de jour et de nuit.



A 98% il s'agit de femmes, leur moyenne d'âge est de 45 ans et 70% travaillent à temps partiel.



Quinze millions de personnes ont aujourd'hui 60 ans et plus. En 2030, elles seront 20 millions et près de 24 millions en 2060. Le nombre des plus de 85 ans passera de 1,4 million aujourd'hui à 5 millions en 2060.







