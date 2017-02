La Réunion : il démembre et brûle le corps d'une octogénaire

Un Réunionnais de 30 ans a été mis en examen vendredi 3 février et placé en détention provisoire après qu'il a avoué avoir tué une femme de 81 ans, a-t-on appris auprès du parquet à Saint-Pierre.

C'est un meurtre d'une violence rare qui a eu lieu au Tampon, dans le sud de l'île de La Réunion. Les faits remontent au 24 janvier. Le voisin d'une femme de 81 ans s'est introduit dans son domicile où elle vivait seule, à la mi-journée, pour "lui extorquer de l'argent, lui dérober sa voiture et de nourriture", a indiqué le procureur de Saint-Pierre, Laurent Zuchowicz.



L'individu, un trentenaire, a violenté et attaché l'octogénaire. Dans la nuit, devant le refus de la victime de lui révéler le numéro de ses cartes bancaires, "il lui avait plongé à plusieurs reprises la tête dans l'eau de la baignoire, cette nouvelle scène de violence s'avérant fatale pour cette personne âgée de menue corpulence", a précisé le parquet. L'homme est ensuite revenu à plusieurs reprises sur les lieux du crime au cours des jours suivants pour nettoyer et faire disparaître le corps. À l'aide du téléphone de la victime, il s'était fait passer pour elle en répondant par SMS aux personnes qui tentaient de la contacter, a encore relaté le procureur. Mardi 31 janvier, l'homme "avait tronçonné la dépouille en plusieurs parties puis était parti les brûler en forêt".



Les recherches se poursuivent pour retrouver les restes de la victime. Après avoir avoué son acte, il a été mis en examen dans la soirée du vendredi 3 février et placé en détention provisoire. Poursuivi "pour vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort de la victime et atteinte à l'intégrité d'un cadavre", il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Selon le parquet l'homme, "d'un bon niveau intellectuel" est "conscient de ses actes, il a assuré les regretter et avoir honte de s'en être pris à une aussi 'gentille personne'".