La porcelaine de Limoges enfin protégée par une "Indication géographique"

publié le 23/11/2017 à 21:02

C'est une grande victoire pour les porcelainiers, le résultat d'années d'effort. L'Institut national de la propriété industrielle (INPI) vient d'accorder le label Indication géographique protégée (IGP) à la "Porcelaine de Limoges".



Le label sera officialisé le 1er décembre, avant sa publication au bulletin de l'INPI. Pour obtenir cette indication géographique (IGP), la porcelaine de Limoges devait répondre à des critères imposant que les produits soient fabriqués et décorés à Limoges ou dans le département de la Haute-Vienne.

Ainsi, la célèbre vaisselle devient, après le siège de Liffol dans les Vosges et le granit de Bretagne, le troisième produit manufacturé à bénéficier de cette indication, portée par la loi sur la consommation, votée en 2014 et que Benoît Hamon, alors ministre délégué, avait présenté à Limoges en 2013.



Quatre ans ont été nécessaires pour parvenir à un consensus entre les 47 membres de l'association "Indication géographique Porcelaine de Limoges" qui devient de fait la garante du cahier des charges. Et parmi les critères retenus, la garantie que 100% des opérations nécessaires à la fabrication de la porcelaine sont réalisées dans le périmètre de la Haute-Vienne.

À quoi sert l'"Indication géographique"?

Pour les promoteurs de cette indication, il s'agit de protéger tant le consommateur que le fabricant. D'une part le consommateur ne pourra plus être abusé par des estampilles telles que "pâte de Limoges" ou encore "Limoge" sans "s". Et d'une autre part, les fabricants auront les outils juridiques pour faire condamner toute forme de concurrence déloyale, notamment à travers des filières étrangères qui pouvaient jusque-là vendre du "Limoges" jusqu'à 30% moins cher que l'original.



"Au sein de la profession, où cohabitent historiquement petit artisanat de luxe et mastodontes internationaux avec des filières partiellement étrangères, cela remet un peu d'équité", se félicite un fabricant local, soucieux d'anonymat. Avec cette IGP, "non seulement nous protégeons les emplois qui dépendent de la filière, mais en plus nous créons un appel d'air", se réjouit le président de l'Union des fabricants de porcelaine (UFPL), Alain Mouly, qui dit espérer la "relocalisation de certains emplois" en Haute-Vienne.



Le président de la Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, s'est félicité aussi de cette "reconnaissance" du savoir-faire de la filière qui "conforte la volonté de la Région de valoriser et de développer les entreprises patrimoniale et familiales" sur son territoire.



Secteur emblématique de Limoges et de la Haute-Vienne, la filière représente 1.200 emplois directs et 115 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 60% des recettes générées en France par la porcelaine de table, selon des chiffres de 2015.