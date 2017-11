Entrée à l'université : "C'est la fin du tabou de la sélection", selon Duhamel

publié le 22/11/2017 à 19:34

Le projet de loi réformant l'accès à l'université a été présenté mercredi 22 novembre en Conseil des ministres. Il prévoit notamment de mettre fin au tirage au sort dans les filières surpeuplées, "un système injuste et cruel", explique Alain Duhamel sur RTL. En effet, "cette solution créait à la fois de l'inquiétude, de l'instabilité et de l'incertitude".



Ce projet est également porteur d'un principe auquel les Français sont attachés : "Le droit à s'inscrire à l'université quand on est titulaires du baccalauréat". Le gouvernement ne consacre toutefois pas officiellement le système de sélection. En revanche, "c'est un net infléchissement dans cette direction".

En effet, la réforme prévoit la mise sur pied d'un système d'orientation en terminale beaucoup plus actif et ambitieux que ce qui existe aujourd'hui, ainsi qu'un système d'accompagnement psychologique en première année de licence pour ceux qui en auront besoin. "Ce n'est donc pas l'adoption officielle du principe de sélection, mais c'est la fin du tabou de la sélection", analyse Alain Duhamel.



Les parents et les étudiants se sont rendus compte que seuls 25% des étudiants parviennent à boucler leur licence en trois ans. "On sait maintenant qu'il y a 60% des étudiants qui se trouvent déjà dans un système de sélection", ajoute l'éditorialiste.