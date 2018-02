publié le 02/02/2018 à 07:56

Vous savez, il faut toujours être prudent avec les mouvements de jeunesse. On ne sait jamais si c'est plié ou si c'est le début de quelque chose qui va monter.



Les politiques comparent souvent les manifs de lycéens ou d'étudiants au dentifrice. On dit qu'une fois qu'il est sorti, on ne peut plus le faire entrer dans le tube. Alors pour l'instant, on n'en est pas là.

Mais il y a des inquiétudes sur la réforme du bac. On parle de "bac bas de gamme", qui ne serait plus qu'un diplôme de fin d'études et qui n'ouvrirait plus l'inscription à la fac. Il y a aussi une inquiétude aussi sur Parcoursup, le nouveau processus d'accès à l'université, qui mettrait en avant une sélection qui ne dirait pas son nom.

Il vit sa fonction comme une mission

Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer doit se réjouir de voir que la mobilisation ne prend pas ? Ce n'est pas son genre. Parce qu'il est prudent lui aussi. D'ailleurs on voit bien qu'il prend garde à ne pas utiliser les mots qui fâchent, de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Jean-Michel Blanquer a bien en tête que la partie n'est jamais gagnée d'avance.

Le ministre Blanquer, c'est un homme qui est déterminé mais ce n'est pas un bulldozer, ni un kamikaze. Son but, c'est d'avancer ses pions. Sa fonction au ministère de l'Éducation nationale, il la vit comme une mission. Une mission à la fois technique et républicaine. Lui qui est le seul ministre "expert" à être doté d'un sens politique aiguisé.



C'est d’ailleurs pourquoi il n'est pas pris de court. Regardez comme il réagit au quart de tour aux faits de délinquance du lycée Gallieni de Toulouse, auquel l'hebdomadaire L'Express consacre sa "une" cette semaine. Le ministre a été alerté. Immédiatement, il envoie une équipe sur place.

Corriger ce qui a été défait sous Hollande

Jean-Michel Blanquer est plutôt habile et très agile. Qu'il soit servi par l’actualité ou par les rapports qu'il a lui-même commandés. Je pense à celui sur l'apprentissage du latin et du grec, qui lui a été remis mercredi 31 janvier. Il veut dépoussiérer les leçons de grec et de latin, pour que nos enfants n'aient plus à apprendre des déclinaisons ennuyeuses. Encore un sujet qu'il remet au goût du jour.



Parce que dans sa mission, Jean-Michel Blanquer s'applique aussi scrupuleusement à corriger ce qui a été défait et détruit, notamment par le quinquennat précédent, par cette gauche dont l'école était le dernier lieu de résistance, et qui a laissé un sentiment de médiocrité.



Un sentiment que Jean-Michel Blanquer veut renverser. Il en aura l'occasion lors de son grand oral, le 15 février prochain, dans L'Émission politique sur France 2. Un test d'habileté politique.