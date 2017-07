La Justice n'a plus les moyens de faire son travail ?

publié le 18/07/2017 à 21:20

La journée de jeudi dernier 13 juillet a été longue, au tribunal de Bobigny. Elle s'est achevée le lendemain, le 14 juillet, jour férié, à 5 heures et demi du matin. Les magistrats, greffiers et autres avocats avaient trop de dossiers à traiter, trop de déferrements, trop de comparutions immédiates devant le Tribunal de Grande Instance et pas assez d'effectifs. À la clé, de l'épuisement et des avocats qui dénoncent un système d'usine. Le cas du tribunal de Bobigny est loin d’être isolé et représente la situation la plus caricaturale.



Lors d'un déplacement à Lille où il a annoncé la construction d'un nouveau palais de justice, l’ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas a dénoncé le manque de moyens alloués aux tribunaux en avril 2016. "L'institution judiciaire dans bien des endroits et je pèse mes mots est en voie de clochardisation. Il faut le dire."



On refait le monde avec :

Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur

Caroline De Haas, militante féministe et entrepreneuse

Philippe Besson, écrivain