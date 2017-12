publié le 08/12/2017 à 07:36

Un hommage national est rendu à Jean d'Ormesson ce vendredi dans la cour des Invalides, trois jours après le décès de l'académicien. Après une cérémonie religieuse dans l'église Saint-Louis à 10h30, Emmanuel Macron devrait prononcer l'éloge funèbre de l'écrivain à quelques mètres de son cercueil recouvert du drapeau tricolore.



L'hommage sera très suivi depuis Saint-Florent en Corse, où Jean d'Ormesson avait établi son refuge dans une sublime villa. "J'ai eu le plaisir et l'honneur de déjeuner à sa table, je retiens son regard espiègle", raconte le maire. "Il s'était enraciné ici, c'est ce qu'il a le plus aimé avec la littérature et les femmes", assure une habitante. La fille de Jean d'Ormesson a révélé jeudi 7 décembre les derniers mots manuscrits de l'écrivain : "Et moi qui m'imaginais devoir vivre pour toujours."

À écouter également dans ce journal

- Après la panne à la gare Montparnasse le week-end dernier, Patrick Jeantet, patron de SNCF Réseau, doit rendre ce vendredi ses propositions à la ministre des Transports. Un grand ménage se prépare, plusieurs têtes pourraient tomber, notamment des cadres, en plus d'une réorganisation.



- À la veille de la journée d'hommage à Johnny Hallyday, les fans commencent à se rassembler sur les Champs-Élysées, où 700 motards défileront samedi pour escorter le cercueil du chanteur. Une veillée était organisée jeudi dans la bien nommée église Saint-Roch à Paris.



- L'ex-patron du groupe LafargeHolcim, Eric Olsen, a été mis en examen jeudi soir dans l'enquête sur le financement par le cimentier en 2013 et 2014 de plusieurs groupes jihadistes en Syrie, dont l'État islamique.



- Cristiano Ronaldo a obtenu jeudi soir le 5e Ballon d'or de sa carrière. L'attaquant portugais du Real Madrid égale ainsi son grand rival Lionel Messi. Le premier Français du classement, Kylian Mbappé, est 7e.