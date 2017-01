INVITÉ RTL - Le Président d’Amiens Métropole et député de la Somme réagit à la délocalisation du site de Whirlpool en Pologne.

> "La délocalisation Whirlpool, c'est pour faire plaisir aux actionnaires", accuse Alain Gest Crédit Image : AFP Crédit Média : Christophe Pacaud,Agnès Bonfillon Télécharger

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Douche froide pour les salariés du site de Whirlpool à Amiens : la production de sèche-linges cessera en Juin 2018 dans la dernière usine française du groupe. L’une des plus anciennes implantations industrielles d’Amiens. L'activité va être délocalisée en Pologne. Le site emploie 290 personnes et Amiens qui a déjà subi la fermeture de l'usine Goodyear. Pour Alain Gest, le Président d’Amiens Métropole et député de la Somme la nouvelle est terrible. "Nous redoutions la fermeture de l'usine qui est l'une des plus ancienne dans la région, déplore le député. Je devais rencontrer le vice-président Europe de Whirlpool et on m'a annoncé la mauvaise nouvelle", se remémore Alain Gest.



L'usine d'Amiens, qui est spécialisée dans l'électroménager haut de gamme, devait pourtant assurer la production d'un nouveau sèche-linge. "Au dernier moment, le siège a décidé d'un changement de stratégie", éclaire Alain Gest. "Je suis très en colère car il s'agit d'une délocalisation pour faire plaisir aux actionnaires. Le Président d’Amiens Métropole et député de la Somme a été reçu par le Premier ministre, "si le gouvernement se mobilise on peut trouver des solutions, trouver une autre activité aux salariés qui seront licenciés. Il faut réindustrialiser Amiens", martèle Alain Gest.