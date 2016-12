REPLAY - Ce matin, Julien Courbet et son équipe vont tout faire pour régler les dossiers les plus urgents. Notamment celui de Noémie qui regrette d'avoir acheté une machine à laver sur Internet....

> Ce matin, la machine à laver qui prend feu Crédit Image : Romain Boé - Abaca Press Crédit Média : Julien Courbet Télécharger

par Julien Courbet publié le 26/12/2016 à 09:20

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer



Le cas Noémie

En 2010, Noémie achète une machine à laver sur un site Internet. Le 3 septembre dernier, elle prend violemment feu. Noémie maîtrise l’incendie et dès le lendemain, elle alerte son assurance et le fabricant. Un expert vient donc constater les dégâts et ses conclusions sont sans appel, selon le mail envoyé par son assurance : "La cause à l'origine du sinistre est dû à un dysfonctionnement de l'appareil". Votre assurance considère que c’est au fabricant d’assumer ses responsabilités. Depuis, il ne se passe rien…



Julien Courbet et toute son équipe "ça peut vous arriver" vous donne rendez-vous au 3210 pour vous aider à résoudre vos litiges, vos dossiers.



Le 3210 : Julien Courbet et son équipe attendent vos appels

….Consultez les fiches et cas pratiques de nos experts : administration, habitation, auto, assurances, argent et banque, immobilier, internet et loisirs, vie privée et vie professionnelle, problèmes de voisinage...



Et n'oubliez pas : vous pouvez chaque jour pousser votre coup de gueule, au 3210 !