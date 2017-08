La Croix-Rouge vous forme aux gestes de premiers secours sur votre lieu de vacances

publié le 02/08/2017 à 12:05

Depuis le 8 juillet, la Caravane d’été de la Croix-Rouge française fait escale dans 18 villes pour rencontrer, informer et initier gratuitement petits et grands aux gestes de premiers secours, à l’utilisation du défibrillateur et aux comportements qui sauvent en cas de situation exceptionnelle.



Les habitants de chaque ville étape mais aussi ceux des communes voisines et bien sûr les vacanciers, sont invités à venir à la rencontre des bénévoles pour se former et découvrir les activités de la Croix-Rouge française.

En France, toutes les dix minutes, une personne meurt d'un arrêt cardiaque. Uniquement 40 % des Français connaissent les gestes qui sauvent.

Les dates à venir :



Le Grau du Roi : 3 et 4 août

Montpellier : 6 et 7 août

Joué-lès-Tours : 8 août

Marseille : 9 et 10 août

Metz : 12 août

Lyon : 13 et 14 août

Beaune : 16 et 17 août

Béziers : 16 au 19 août







Déjà mobilisés depuis le 4 juillet dans le cadre d'une session parlementaire extraordinaire, les députés vont devoir encore patienter jusqu'au 9 août pour enfin partir en vacances.



Une session publique s'est ajoutée dans l'agenda politique des parlementaires, alors que la session extraordinaire devait s'achever demain.



Jean-Luc Mélenchon, France Insoumise, s'en était notamment plaint dans une vidéo publiée sur son blog la semaine dernière, il en a remis une couche sur sa page Facebook hier.





