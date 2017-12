publié le 14/12/2017 à 10:42

"Elle est discriminatoire", pour Jean-François Debat, président du groupe PS au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. La clause Molière instaurée par le leader des Républicains Laurent Wauquiez a été annulée mercredi 13 décembre dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle imposait l'usage du français sur les chantiers pour lutter contre le travail détaché.



Jean-François Debat, également maire socialiste de Bourg-en-Bresse, avait déposé un recours contre cette clause.

"C'est un coup de com politique dangereux. Un coup de com politique parce qu'on essaie de faire croire qu'un problème européen peut être réglé par n'importe quelle collectivité territoriale en insérant une clause dans ses marchés publics. Et c'est dangereux parce c'est discriminatoire," argumente le maire socialiste.



Pour Vincent You, créateur de la clause Molière, savoir parler français "est très important quand on travaille en équipe. C'est quand même la moindre des choses de pouvoir se parler avec ses collègues, se comprendre."



L'adjoint au maire d’Angoulême renchérit en faisait référence à la sécurité. "Sur un chantier, c'est particulier car il y a des risques qui peuvent être vitaux."



Deux formules existent pour la clause Molière : celle de la région Auvergne-Rhône-Alpes a été annulée par le tribunal administratif de Lyon, et celle d’Angoulême reprise par les Pays-de-la-Loire a été validé. "J'encouragerais Wauquiez a reprendre la version d'Angoulême qui est validée par le Conseil d'état," déclare Vincent You.