L’île Saint Marcouf enfin classée au Patrimoine historique

publié le 13/04/2017 à 05:15

C’est un véritable soulagement pour l’association des Amis de l’île du Large Saint Marcouf qui, depuis des années, se bat pour enrayer la détérioration du site et œuvre pour restaurer ce bout de terre en espérant un jour le rouvrir au public. Située au large de Saint Vaast la Hougue (Manche), l’île Saint Marcouf comporte un ensemble de fortifications construites sous les Premier et Second empire. Propriété du domaine public de l’État, elle est inoccupée depuis sa démilitarisation en 1891, sombrant peu à peu dans l’abandon.



L’île et le fort construit sous Napoléon Ier est interdit au public pour des raisons de sécurité depuis 1999. Seuls les membres de l’association ont l’autorisation de s’y rendre car les ouvrages de défense à la mer se détériorent peu à peu et la digue a disparu avec les tempêtes. C’est ce qui a amené courant 2015 l’association à solliciter la protection au titre du Patrimoine Historique.

Le premier territoire libéré par un commando américain

L’avis favorable, par arrêté du 25 janvier 2017 a été rendu à l’unanimité, de la Commission Nationale du Patrimoine pour le classement "Monument Historique" de l’île dans sa totalité. "C'est une décision qui va dans le sens de ce que nous souhaitons : réhabiliter et ouvrir au public un site trop longtemps laissé à l'abandon", explique Christian Dromard, le Président de l’Association

Désormais nous avons fait savoir auprès des services de la région Normandie en charge de la coordination du projet UNESCO des plages du Débarquement que cette île devait être intégrée dans ce projet, ce que la coordination du projet UNESCO a accepté. En effet, le 6 juin 1944, à 4h30, un commando américain avait abordé l’île en nageant, armé de simples couteaux. Il n’y trouva ni canons, ni soldats et pu ainsi baliser le terrain pour permettre le débarquement d’un détachement de 132 hommes sur le secteur de Utah Beach.