Les Pays-Bas, un pays modèle prêt à basculer vers l'extrême droite

publié le 14/03/2017 à 08:13

La colère des électeurs néerlandais peut-elle s'expliquer par la situation économique du pays ? C'est peu probable. L'économie hollandaise est l'une des plus prospères d'Europe, avec un excédent commercial qui est le troisième plus élevé de l'OCDE, à 8% du PIB. C'est un niveau très voisin de celui de l'Allemagne. Ils ont des secteurs très puissants : la logistique et le transport, avec les ports comme Anvers ou Rotterdam, qui alimentent toute l'Europe. Il y a aussi l'agriculture et l'industrie chimique. Les Hollandais ont un niveau de vie qui est l'un des plus élevé d'Europe, à 28% au-dessus de la moyenne européenne, quand l'Allemagne est à +24%, et la France à +6% seulement.



Est-ce l'emploi qui les chagrine ? Absolument pas. Le taux de chômage est compris entre 5 et 6% (autant dire qu'il n'y a pas de chômage). Le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion d'adultes en âge de travailler qui ont effectivement un emploi, est de 74%. C'est dix points au-dessus de la France.

Plus remarquable encore : le nombre d'heures de liberté dans la journée d'un salarié (attention, cela comprend aussi le temps de sommeil) est en moyenne de 15,9 heures par jour. C'est quasiment le chiffre le plus élevé de toute l'OCDE. Conséquence : l'indice de satisfaction des Hollandais quant à leur vie est de 7,3. Encore une fois, c'est bien au-dessus de la moyenne de l'OCDE, qui est à 6,5, selon le Financial Times.