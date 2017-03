L'artisanat, des métiers d'avenir ?

publié le 09/03/2017 à 07:00

Au sein de l'artisanat, il existe plus de 510 activités différentes : des plus traditionnelles (maçonnerie, menuiserie, électricité, plomberie…) aux plus modernes (son et image, génie climatique…) en passant par les services (coiffure, taxi, photographie…) ou encore la création artistique (céramique, bijouterie, décoration...). Ces métiers sont souvent méconnus, et sujets à de nombreux préjugés. Est-ce une voie royale pour les jeunes générations ? Peut-on s'assurer une situation stable ? Quelle est la voie d'apprentissage de l'artisanat ?

Invités

- Etienne Gless, journaliste à l’Étudiant (spécialisé emploi et métiers), partenaire de l'émission



- Clémence Darde-Pouteau, conservateur et restaurateur d'objets d'art polychromes et dorés



- Aurélie Vannespenne, fleuriste (gérante de boutique)



- Nathalie Lafoux, plombier, auparavant styliste

