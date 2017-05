L’affaire du Mage de Compiègne

publié le 08/05/2017 à 10:30

L'édito de Jacques Pradel





Dans l'Heure du Crime aujourd'hui, nous vous racontons l’incroyable histoire du « Mage de Compiègne », qui a fait la Une de tous les médias à la fin des années 1960…

René Hénaux était un ancien plombier-zingueur, persuadé, à la suite d’une vision divine, qu’il avait le pouvoir de guérir en soufflant sur le corps de ses patients.



Pendant plusieurs dizaines d’années, des milliers de fidèles sont venus de toute l’Europe faire le siège de sa maison de Compiègne aux volets toujours clos, qu’on appelait « la maison sainte » !



Entre 1962 et 1969, trois adultes et, un petit garçon de 2 ans et demi, dont les parents étaient des adeptes du mage, sont morts faute de soins. Ils refusaient les médicaments et les médecins, en attendant une guérison miraculeuse.



Jusqu’à sa mort en 1991, le Mage de Compiègne n’a jamais pu être condamné pour exercice illégal de la médecine pour des raisons que nous allons vous raconter avec les archives sonores de la rédaction et avec mon invité, le journaliste d’investigation Alain Hamon, qui a mené l’enquête à l’époque pour RTL...

Nos invités

Alain Hamon, journaliste, il a suivi l’affaire à l’époque pour RTL, Nicolas Leday, adjoint du maire de Compiègne, il a longtemps habité près de la maison de René Hénaux, Jean-Marc Rocca Serra, ancien photo-reporter pour l'agence GAMMA et pour le Courrier Picard. Il est le seul journaliste à avoir réussi à prendre le mage en photo.



