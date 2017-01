L’affaire Christian Ranucci

REPLAY - Le 4 juin 1974, Marie-Dolorès Rambla, 8 ans, est enlevée par un inconnu, au pied de son immeuble HLM, à Marseille.

par Jacques Pradel publié le 23/01/2017 à 11:30

L'édito de Jacques Pradel



Le 4 juin 1974, une petite fille de 8 ans, Marie-Dolorès Rambla, est enlevée par un inconnu, sous les yeux de son petit frère au pied de son immeuble HLM, à Marseille. Le corps de la fillette est retrouvé dès le lendemain, près d’une mine désaffectée transformée en champignonnière.



Quelques heures plus tard, un jeune représentant de commerce, âgé de 20 ans est arrêté chez sa mère à Nice. Il s’appelle Christian Ranucci. Malgré ses protestations d’innocence, Christian Ranucci sera condamné à mort et guillotiné deux ans plus tard.



Son avocat, Paul Lombard, décédé la semaine dernière, avait été particulièrement marqué par ce procès et l’exécution de son client.

Nos invités

Mathieu Aron, journaliste à l’Obs, Gilles Perrault, écrivain et journaliste. Auteur du livre « Le pull-over rouge » (1978).

Le pull-over rouge, de Gilles Perrault (Poche).

