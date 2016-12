Les secrets des mentalistes dans La Curiosité

REPLAY - Les secrets des mentalistes,Les animaux à Noël et histoire de l'hiver.La Curiosité Est Un Vilain du 20 décembre 2016.

par Coralie Lutinier publié le 20/12/2016 à 18:47

Les secrets des mentalistes

Le mentalisme c’est le grand spectacle du moment, à la télévision, dans les salles de spectacles partout en France… Art, spectacle ou véritable don ? Pascal Le Guern prestidigitateur et Tibor le Mentaliste nous révèlent quelques ficelles...



Ils publient Les secrets des mentalistes aux éditions Mazarine.



Les secrets des mentalistes

Les animaux à Noël

Regarder la nature autour de nous pendant les fêtes de fin d’année, la comprendre et mieux la respecter c’est ce que nous propose notre guide préféré le naturaliste de terrain Marc Giraud qui publie un livre qui nous accompagne toute au long de l’année La nature au fil des saisons aux éditions Allary



La nature au fil des saisons

Histoire de l'hiver

Chaque saison a sa personnalité, quelle est celle de l’hiver français ?

C’est la saison pendant laquelle on a envie d’hiberner mais chaque jour notre réveil nous rappelle qu’on n’est pas un animal…. Comme on doit bien vivre avec, autant en apprendre plus sur son fonctionnement et son histoire aussi avec François Walter.

François Walter est l'auteur du livre Hiver, histoire d'une saison publié aux éditions Payot