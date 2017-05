publié le 19/05/2017 à 18:01

Le rappeur Jul a été convoqué et entendu lundi 15 mai dans un commissariat à Marseille pour avoir, dans un de ses morceaux, cité nommément un fonctionnaire de police de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) des Bouches-du-Rhône. Le rappeur le plus écouté de l'année 2016 a été auditionné dans le cadre d'une enquête préliminaire pour propos injurieux et atteinte à la vie privée, selon les précisions de la DDSP des Bouches-du-Rhône. Cette enquête fait suite à une plainte du policier visé, selon le quotidien La Provence qui a révélé l'information.



"Fuck les banal' et ***", lance Julien Marie aka Jul dans sa chanson L'hiver au quartier diffusée gratuitement sur internet. Lors de son audition, "l'artiste aurait assuré ne pas avoir écrit cette partie du morceau et indiqué qu'il ne connaît pas ce policier", comme l'explique La Provence. Le rappeur mis en cause par Jul sera convoqué dans le même cadre, hors garde-à-vue, précise la DDSP. Jeudi 18 mai au soir, le clip de la chanson incriminée n'était plus disponible sur internet.