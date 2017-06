publié le 16/06/2017 à 18:56

Marcel et Jacqueline Jacob, 71 et 72 ans, sont l’oncle et la tante de Jean-Marie Villemin, père du petit garçon jeté dans la Vologne en 1984. Marc et Jacqueline Jacob sont tous les deux mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de meurtre. Ils sont placés en détention provisoire. Le couple nie toute implication mais il n’a pas d’alibi étayé, précise le procureur de Dijon, qui ajoute que : "Ceux qui ont participé à l’enlèvement sont les auteurs du crime."



De nouveaux éléments motivent cette mise en examen. D’abord la graphologie, qui permet de dire avec plus de certitude que Jacqueline Jacob, pour au moins une des lettres anonymes, serait le fameux corbeau ou en tout cas l’un des corbeaux. Ensuite, il y a le logiciel Anacrime qui a permis de rentrer tous les coups de téléphone anonymes ; il y en a eu des centaines dans cette affaire, et à chaque fois qu’il y a eu un coup de fil anonyme le couple Jacob n’avait pas d’alibi.

Troisième chose, la détestation qu’ils éprouvaient à l’égard de Jean-Marie Villemin : il y a eu des disputes entre eux, notamment une dispute où Marcel Jacob appelait Jean-Marie Villemin le chef. C’est ce mot que l’on retrouve sur les lettres anonymes du corbeau. Voilà les éléments qui, pour le juge d’instruction, suffisent à mettre en examen le couple Jacob.

À écouter également dans ce journal

- Une voiture remplie de bonbonnes de gaz a été retrouvée à la mi-journée dans la commune de Chasse-sur-Rhône, dans l'Isère. Heureusement, les démineurs ont pu écarter tout risque d'explosion.



- L'ancien chancelier allemand, Helmut Kohl, est mort à l’âge de 87 ans. Il avait longuement œuvré pour la réunification des deux Allemagnes. Il était membre de la CDU, l'Union Chrétienne Démocrate, comme Angela Merkel.



- Le professeur Christian Cabrol, pionnier de la greffe cardiaque, est décédé ce matin à Paris d'une longue maladie. Il avait 91 ans. Il s'est éteint à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, là-même où il avait réalisé la première greffe cardiaque en Europe. C'était en 1968.



- Nathalie Kosciusko-Morizet a quitté l'hôpital Cochin à la mi-journée. La candidate Les Républicains aux législatives à Paris a été agressée hier par un homme d'une cinquantaine d'années alors qu'elle distribuait des tracts sur un marché. Elle est tombée à terre et a perdu connaissance plusieurs minutes. Elle souffre d'un traumatisme crânien bénin.



- Le bilan de l'incendie de la tour de Londres s'est encore alourdi. Il fait maintenant état de 30 morts et il est encore provisoire : des dizaines de résidents de cet immeuble de logements sociaux sont portés disparus. Le drame est peut-être dû à l'explosion d'un réfrigérateur.