Paris 2024 : décision finale pour le CIO

publié le 11/07/2017 à 04:56

La pression est à son comble. C'est une étape cruciale dans la longue bataille pour obtenir les Jeux Olympiques à Paris. La délégation française s'apprête à passer son grand oral devant les membres du Comité international olympique ce mardi. À l'issue de cet exposé, le CIO annoncera donc que la ville non choisie, Paris ou Los Angeles, héritera de l'édition 2028.



Ce grand oral va se dérouler à huis clos. Paris et ses dix membres sont donc convoqués à 10h30, juste après la candidate Los Angeles, qui fera son exposée à 9h00. Un "examen" qui se déroule en deux parties : pendant 45 minutes, chaque ville va devoir présenter son projet à travers des petits films et des allocutions de ses représentants. Pour Paris, c'est donc Guy Drut, membre du CIO qui débutera le discours en français et Tony Estanguet, co président de Paris 2024 qui le conclura en anglais.

Opération séduction

Emmanuel Macron, la maire de Paris Anne Hidalgo ou encore la ministre des sport, Laura Flessel interviendront également. Après les exposés, les candidats vont devoir répondre à un jeu de questions-réponses d'une demi-heure maximum. Un vrai test pour les candidats...



Le couple Macron est arrivé à Lausanne dès lundi soir en compagnie de la délégation française. Et le chef de l'État a bien compris les enjeux de ce rendez-vous. Au programme de la soirée : cocktail et dîner et surtout la mission de discuter avec un maximum d'élus afin de vanter les atouts de la capitale avant la présentation officielle du dossier parisien. L'objectif d'Emmanuel Macron est de rencontrer la totalité des votants qui éliront la ville qui organisera les Jeux olympiques 2024. Il y en a 90, il faudra donc en convaincre au moins 46 pour l'emporter. L'opération séduction d'Emmanuel Macron semble déjà avoir porté ses fruits.