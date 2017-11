et AFP

La France et le terrorisme. Le pays compte "un peu plus de 18.000 fichés S", selon le directeur général de la sécurité intérieure (DGSI), dont 4.000 sont suivis de très près par les services de renseignement. Invité dans la matinale de RTL d'Yves Calvi, mardi 14 novembre, Laurent Nuñez, est revenu sur la situation de la sécurité intérieure dans le cadre de la menace terroriste.



La France doit notamment gérer le cas des Français impliqués avec Daesh qui avaient rejoint la zone du conflit irako-syrien et qui reviennent peu à peu sur notre territoire.

Depuis 2012, 244 jihadistes sont rentrés en France. En 2017, le chiffre est moindre : seuls 9 Français impliqués pour leurs liens avec Daesh ont été comptabilisés de retour en France.



Si les services de renseignement se veulent "attentifs sur toutes les menaces, le risque 0 n'existe pas", a-t-il déclaré. Depuis 2013, près de 46 attentats ont été déjoués, lorsque 10 attentats ont réellement eu lieu.

Les Français et le djihad Crédit : RTLnet